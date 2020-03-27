الأمم المتحدة تحذر من سعي رئيس المجر لسلطات مطلقة مستغلا كورونا

بودابست - (د ب أ)

أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة في جنيف أن مشروع قانون مواجهة فيروس كورونا المعروض على البرلمان المجري سوف يمنح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات لا رادع لها.

وقد تم إعداد مشروع القانون، الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل، من أجل مواجهة الجائحة والتعامل مع تداعياتها.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي إن "مشروع القانون يبدو أنه يمنح الحكومة بشكل عملي سلطات مطلقة للحكم عبر مرسوم وتفادي المراجعة البرلمانية بدون تحديد موعد محدد للتوقف".

وأشار إلى أن القانون الدولي يسمح فقط بتشريع للطوارئ يكون قاصرا على الأزمة الراهنة .

من ناحية أخرى، قال أوربان اليوم الجمعة إن المجر سوف تفرض قيودا واسعة النطاق على التنقل، في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

واعتبارا من صباح غد السبت، لن يتم السماح للمجريين بمغادرة منازلهم سوى للتوجه فقط إلى العمل أو التسوق لشراء الأغذية والأدوية، أو للقيام بأنشطة ضرورية، حسبما قال أوربان لمحطة إذاعة حكومية.

وبحلول اليوم الجمعة، سجلت المجر 300 حالة إصابة مؤكدة و10 وفيات بالمرض.