سرقة 1500 كمامة من مستشفى في هامبورج

هامبورج- (د ب أ):

سرق مجهولون نحو 1500 كمامة من أحد المستشفيات في مدينة هامبورج الألمانية.

وذكرت الشرطة اليوم الجمعة أن قيمة الكمامات تُقدر بـ15 ألف يورو.

وأشارت الشرطة إلى أن الدخول إلى مخزن الكمامات مسموح به لأفراد محددة، ما يقلص دائرة الاشتباه.

وبدأت السلطات الألمانية التحقيق في الواقعة التي حدثت بين الفترة من 20 حتى 25 مارس الجاري.