بنما: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 674 حالة و9 وفيات
بنما سيتي- (أ ش أ):
قال مسؤولون في قطاع الصحة ببنما إنه جرى تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 674 مصابا.
وأضاف المسؤولون - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن شخصا توفي ليصل عدد الوفيات إلى 9 في المجمل، وجرى نقل 83 شخصا إلى المستشفى.
وكان رئيس بنما لورنتينو كورتيزو أعلن - مؤخرا - فرض "حجر صحي شامل وإلزامي" في سائر أنحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا. وبذلك تنضم بنما إلى قائمة طويلة من الدول التي فرضت إجراءات مشابهة للحد من تفشي الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في نهاية العام المنصرم في وسط الصين.
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