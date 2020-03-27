تسجيل أول إصابة محلية بكورونا في الصين منذ 3 أيام
أفادت وكالة رويترز، بأن البر الرئيسي الصيني أعلن عن أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في ثلاثة أيام.
ووفقًا لرويترز؛ فإن لجنة الصحة الوطنية الصينية تلقت --في وقت مبكر من صباح الجمعة- بلاغًا بالاشتباه في 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج.
وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رُصدت في إقليم شيجيانغ. ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمس إلى 3292.
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