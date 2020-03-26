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تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

03:36 م الخميس 26 مارس 2020
تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

فيروس كورونا المستجد في طوكيو

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت مصادر مطلعة اليوم الخميس، أن هناك 47 شخصا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في طوكيو، ليتم بذلك تسجيل حصيلة مرتفعة جديدة خلال يوم واحد في العاصمة اليابانية.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية التي أوردت النبأ اليوم ، بأن وتيرة الزيادة في أعداد الاصابات بطوكيو تأتي متسارعة، بعد أن كان عدد الحالات الجديدة 17 أمس الاول الثلاثاء و41 أمس الاربعاء.

وقد تجاوز بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة، 250 حالة اليوم الخميس، ليكون بذلك الأعلى بين باقي مقاطعات البلاد.

تجدر الاشارة إلى أن الحكومة اليابانية كانت أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تشكيل قوة مهام لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ينص عليه تشريع جديد تم إقراره للتعامل مع هذا الفيروس.

فيروس كورونا طوكيو اليابان

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