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ألمانيا: حالات الإصابة بكورونا تقارب 38 ألف حالة والوفيات تتجاوز 215 حالة

01:13 م الخميس 26 مارس 2020
ألمانيا: حالات الإصابة بكورونا تقارب 38 ألف حالة والوفيات تتجاوز 215 حالة

رصدت التحليلات زيادة ملحوظة في الإصابات

برلين- (د ب أ):

تجاوزت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا 37 ألف و900 حالة اليوم الخميس.

جاء ذلك وفقا لتحليلات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى الأعداد المسجلة في الولايات الألمانية.

ورصدت هذه التحليلات زيادة ملحوظة في الإصابات على نحو خاص في ولاية شمال الراين فيستفاليا بأكثر من 10400 حالة، وفي ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرج بأكثر من 7200 حالة في كل ولاية.

وفي حال حساب معدل الإصابة بين كل مئة ألف نسمة، تكون هامبورج هي صاحبة أعلى معدل إصابة بـ78.8 حالة.

وأفادت التحليلات بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بالعدوى وصلت إلى 215 حالة على الأقل بخلاف ألمانيين توفيا بالمرض أثناء رحلتهما في مصر وذلك وفقا لمعهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات.

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