الصين تسجل 6 وفيات إضافية بكورونا و67 إصابة جميعها لوافدين
بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 6 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3287 حالة.
ونقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس أنه تم أيضا تسجيل 67 إصابة بالفيروس، جميعها لوافدين ، لتبلغ حصيلة الإصابات 81285 شخصا.
كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس وخرجوا من المستشفيات إلى 74051 ، بعد تعافي 401 .
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