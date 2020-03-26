الصحة الأوروبية تتوقع عجز أنظمة الرعاية الصحية في التعامل مع كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

حذرت المنظمة الأوروبية المعنية بالأمراض المعدية، من خطر كبير من تجاوز العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قدرات أنظمة الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت أندريا آمون، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم الأربعاء أنه "في الأيام العشرة الأخيرة، تضاعفت عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بسبب (كوفيد- 19) في الاتحاد الأوروبي، المنطقة الاقتصادية الأوروبية عشر مرات، في الوقت الذي باتت فيه أوروبا بؤرة للوباء العالمي".

وأضافت أن: "معدل الإخطار (بالحالات) يتزايد في مسار مشابه للذي لوحظ في مقاطعة هوبي (الصينية) في أوائل فبراير الماضي، وفي إيطاليا في أوائل مارس".

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن هناك خطرا "معتدلا" يهدد عموم السكان في الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبريطانيا من الإصابة بأمراض حادة مرتبطة بـ (كوفيد- 19)، في حين أن الخطر "مرتفع للغاية بالنسبة لكبار السن والأفراد الذين يعانون من حالات مرضية كامنة مزمنة".

وأشارت آمون إلى أهمية أن يلتفت الجميع إلى تدابير الصحة العامة التي تعلنها السلطات الوطنية.

وقال المركز إنه حتى اليوم الأربعاء، تم الإبلاغ عن حوالي 416 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد- 19 في أكثر من 150 دولة. ويتضمن هذا العدد ما يقرب من 205 آلاف حالة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبريطانيا. وسجلت هذه المنطقة 11 ألفا و 810 حالة وفاة حتى الآن.