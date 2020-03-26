ترامب: نرغب بإبقاء الشركات الأمريكية قوية ومستمرة في العمل

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن آماله في أن تعود الحركة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة، موضحًا أن بعض الفئات ستعود إلى عملها قريبًا قبل غيرها.

وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري الذي يعقد بالبيت الأبيض لكشف مستجدات أزمة كورونا، إنه أعلن حالة الطوارئ الكبرى، في عدد من الولايات على رأسهم نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب ترامب، عن رغبته في بقاء الشركات الأمريكية مستمرة في العمل، للحفاظ على قوتها الاقتصادية، مضيفًا: "ينتظرنا الكثير من العمل بسبب وباء كورونا".

وأكد ترامب، إن حزمة تحفيز الاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا، أمام الكونجرس الأمريكي حاليًا وهي أكبر حزمة تحفيزية في تاريخ البلاد.

وأكد أنه إذا اضطر إلى العودة للكونجرس الأمريكي، لطلب مساعدات إضافية لمواجهة الأزمة فلن يتردد في فعل ذلك.

وتابع ترامب، أن الحزبان الجمهوري والديموقراطي يعملون معًا لمواجهة أزمة كورونا والتغلب عليها، مؤكدًا أن إدارته تكثف المساعدات لولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن أزمة نيويورك الحالية هي المشكلة الأكبر في مواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنهم يقومون ببناء مستشفيات ومراكز طبية جديدة في الولاية، مشددًا على أن إدارته تقوم بكل ما يمكنها لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفًا هي الأصعب الآن.