السعودية تدين الهجوم ضد الجيش في تشاد ومعبد للسيخ في أفغانستان

الرياض - (دب أ)

أدانت السعودية، اليوم الأربعاء، الهجومين اللذين استهدفا الجيش في تشاد، ومعبدًا للسيخ في افغانستان.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجنود".

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية تشاد في جهودها لمكافحة الإرهاب، وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية تشاد حكومة وشعباً، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء،بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أعربت الوزارة عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعًا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، أدى لسقوط قتلى وجرحى،" بحسب "واس".

وأكدت الوزارة رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وما تعكسه من فكر متطرف، مجددة تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.