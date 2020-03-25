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إسرائيل تغلق المعابد في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة كورونا

07:45 م الأربعاء 25 مارس 2020
إسرائيل تغلق المعابد في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة كورونا

قوات الاحتلال

تل أبيب - (د ب أ)

قررت إسرائيل، تشديد الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أنه سيتم إغلاق المعابد اليهودية اليوم الأربعاء.

ودخلت الإجراءات الجديدة، والتي تتضمن منع الإسرائيليين من التحرك لما هو أبعد بمئة متر عن منازلهم، كما ستسمح لفرد واحد فقط من كل أسرة بالخروج يوميا لشراء الاحتياجات، حيز التنفيذ الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).

وتعد القواعد الجديدة أكثر صرامة بشأن التجمعات العامة من القواعد السابقة، التي كانت تنص على حظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، وقد تجاهل الكثيرون هذا الإجراء.

ولا تزال السلطات الإسرائيلية تسمح بأداء الصلوات في الأماكن المفتوحة، وأيضا إقامة الجنائز وحفلات الزفاف والختان طالما التزم الحاضرون بالابتعاد لمسافة مترين عن بعضهما بعضا.

وكشف تحليل حديث أجراه مركز إسرائيلي للمعلومات الصحية أن نحو 25% من المصابين وصلتهم العدوى خلال وجودهم في كنيس.

ودعا كبار الحاخامات في إسرائيل ملايين اليهود إلى المشاركة في صلاة متزامنة، كل في منزله، اليوم الأربعاء.

وأعلنت إسرائيل اليوم ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من ألفي حالة إصابة، إلى جانب تسجيل خمس وفيات.

إسرائيل فيروس كورونا إغلاق المعابد اليهودية تل أبيب

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