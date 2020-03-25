بومبيو يجدد انتقاده للصين بشأن أزمة كورونا

وكالات

انتقد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، ما اسماه بـ"عدم الشفافية" من قبل الصين في أزمة فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) مؤكدًا أنها تجاهلت إمداد العالم بالمعلومات الصحيحة بشأن الفيروس.

وطالب بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، الصبن بتقديم معلومات بشأن فيروس كورونا.

وعن الوضع في أفغانستان، أكد بومبيو، أن الوقت قد حان لتحقيق السلام فيها، داعيًا كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق السلام الموقع بين طالبان وواشنطن.