إسبانيا تسجل 738 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
03:39 م الأربعاء 25 مارس 2020
مدريد - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء تسجيل 738 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة وفاة تسجلها البلاد حتى الآن.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة القول إن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 3434 حالة.
وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة ارتفعت من 39673 حالة إلى 47610 حالة.
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