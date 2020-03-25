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ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في تونس إلى 5 حالات

03:30 م الأربعاء 25 مارس 2020
ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في تونس إلى 5 حالات

اجراءات وقائية ضد فيروس كورونا

تونس - (د ب أ):

أعلنت مصادر طبية في تونس عن حالتي وفاة حاملتين لفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بهذا الوباء إلى خمس حالات حتى اليوم الاربعاء.

وأعلن مصدر طبي من مستشفى مدينة الكاف غرب البلاد، للتلفزيون الرسمي، عن وفاة أول مصاب في الجهة كان فارق الحياة أول أمس الاثنين وأثبتت التحاليل المخبرية اليوم التقاطه للفيروس.

كما أعلن التلفزيون عن وفاة حالة ثانية في ولاية المهدية كان يتلقى العلاج في مستشفى فرحات حشاد بسوسة وهو من الوافدين من ايطاليا في فبراير الماضي، ونجت زوجته من المرض بعد أن تسربت العدوى إليها.

وأفاد التلفزيون بإصابة خمسة أشخاص من مدينة القصرين بالفيروس كانوا في جزيرة جربة السياحية التي صنفت من بين البؤر الرئيسية للفيروس في تونس، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي حتى الآن إلى 119 حالة.

فيروس كورونا تونس حالات وفاة

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