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الصين تسجل 4 وفيات إضافية بكورونا و47 إصابة جميعها لوافدين

02:29 ص الأربعاء 25 مارس 2020
الصين تسجل 4 وفيات إضافية بكورونا و47 إصابة جميعها لوافدين

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

سجلت 4 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3281 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الأربعاء أنه تم أيضا تسجيل 47 إصابة بالفيروس جميعها لأشخاص وافدين وليست هناك أي إصابة محلية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81218 شخصا.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 73650 .

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