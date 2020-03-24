بعد نجاح "الوصفة الصينية".. متى تعلن الدول حظر التجول لمنع تفشي كورونا؟

كتب - محمد عطايا:

بإحصائيات وأرقام مرعبة، ينتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بين معظم دول العالم، مسببا حالة من الذعر والهلع، نظرًا لصعوبة احتواء الفيروس الوبائي الجديد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حول العالم إلى أكثر من ٣٠٠ ألف حالة.

وتحتل أوروبا الصدارة في معدلات الإصابة بالفيروس، بعدما تدهورت الأوضاع بشكل سريع ومتفاقم في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا.

ونتيجة لذلك التفشي؛ أعلنت عدة دول أوروبية وعربية حظر التجول، وعزل الدولة بالكامل، للحد من انتشار الفيروس، ومحاولة السيطرة عليه مثلما فعلت الصين.

الوصفة الصينية

ورغم الارتفاع المرعب في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين، إلا أن حكومة بكين تمكنت من السيطرة على الفيروس بفضل بعض الإجراءات والقرارات القاسية ولكن فعالة، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

شملت التدابير التي وضعتها الصين، الحجر على حوالي 60 مليون شخص في مقاطعة هوبي، وفرض قيود صارمة على السفر.

الإجراءات الصينية اتبعتها معظم الدول الأوروبية والعربية، ولكنها مرت بمراحل على حسب عدد الإصابات والانتشار بين المواطنين.

في خطوة مشابهة، اتخذت معظم الدول قرارًا بتعليق الطيران إلى المناطق الموبوءة، ومنح إجازات للمدارس والقطاع الخاص، ومن ثم الدخول للمراحل الثانية والثالثة، تفرض حظر تجول جزئي، وربما عزل الدولة بشكل كامل.

متى تعلن الدولة حظر للتجول؟

يحدد معدل وأعداد الإصابات بفيروس كورونا المراحل التي تنتقل لها الدولة من أولى إلى رابعة، وتندرج حينها إجراءات الدولة بداية من تعليق الدراسة، ومنح العمال والموظفين إجازة رسمية، إلى فرض حظر تجول.

الدكتورة داليا سنهوري، مدير اللوائح الصحية والطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أكدت أن إجراءات التباعد الاجتماعي تأتى وفقًا لقرارات الدول وتقييم مخاطرها.

وقالت سنهوري في مؤتمر صحفي عقد منذ أيام بالقاهرة، إن مسألة ضرورة فرض حظر التجوال على المواطنين تأتي وفقًا لعدد من المعايير التي تقوم الدولة بتقييمها، مضيفة أنه يجب أن تستند هذه القرارات إلى تقييم واضح للمخاطر، وأن تتناسب مع حجم الخطر وعدد الإصابات، وكيفية انتشار الفيروس.

فيما أكد أسامة هيكل وزير الإعلام المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" على فضائية العربية الحدث، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الاثنين، أن المرحلة الثانية يكون عدد الإصابات بها من 100 إلى ألف حالة، وإذا تخطت ذلك المعدل تدخل الدولة في المرحلة الثالثة، والتي يتم خلالها فرض حظر التجول.

ورغم أن عدد كبير من الدول العربية، لم تتخطى حاجز الإصابة بالآلاف، إلا أنها فرضت حظر تجول على مواطنيها بشكل جزئي، كخطوة استباقية للحد من انتشار المرض.

وبرغم أن المملكة العربية السعودية، والعراق وليبيا، والسودان، وتونس والجزائر، والأردن، تخطوا حاجز الألف إصابة إلا أن تلك الدول أعلنت حظر للتجول كخطوة استباقية لمنع تفشي الفيروس، مثلما حدث في دول أوروبا.