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فوشي متحدثًا عن ترامب: لا يمكنني "طرحه أرضًا" خلال المؤتمرات الصحفية

12:34 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
فوشي متحدثًا عن ترامب: لا يمكنني "طرحه أرضًا" خلال المؤتمرات الصحفية

ترامب

واشنطن - (د ب أ)

خلال مقابلة صريحة غير معتادة اليوم الاثنين، وصف الدكتور أنتوني فوشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الظروف الصعبة للتعامل مع الرئيس دونالد ترامب بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال فوشي ردا على سؤال عن سبب نشر ترامب معلومات غير صحيحة خلال المؤتمرات الصحفية،: "لا يمكنني القفز أمام الميكروفون وطرحه أرضاً".

وجاءت تصريحات فوشي، خلال مقابلة له مع مجلة "ساينس" الأمريكية للعلوم نشرت مساء أمس الأحد.

وأصبح فوشي، الذي يرأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الوجه الواقعي للتعامل مع فيروس كورنا المستجد في الولايات المتحدة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة حكم مهم للحقيقة أثناء تفشي المرض.

وقال فوشي إنه يتحدث إلى ترامب بعد محاولته تصحيحه: "حسنًا ، لقد قال ذلك. فلنحاول تصحيحه للمرة القادمة".

وأضاف فوشي إن ترامب لديه "أسلوبه الخاص" لكنه يستمع إليه "بشأن القضايا الجوهرية".

ترامب واشنطن أنتوني فوشي فيروس كورونا أمريكا

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