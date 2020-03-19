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بلومبرج: ترامب يوقع على مشروع القانون الثاني الخاص بمكافحة كورونا

03:46 ص الخميس 19 مارس 2020
بلومبرج: ترامب يوقع على مشروع القانون الثاني الخاص بمكافحة كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون الثاني الخاص بمكافحة فيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بداية مارس الجاري مشروع قانون إنفاق بقيمة 3 .8 مليار دولار؛ من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي وصفه بأنه "مشكلة غير متوقعة".

وقال ترامب - عقب توقيع مشروع القانون - إنه قد طالب بـ5. 2 مليار دولار إلا أنه حصل على 3. 8 مليار دولار.

دونالد ترامب مشروع قانون فيروس كورونا

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