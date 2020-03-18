الإمارات توقف إصدار تصاريح العمل في إطار خطتها لمكافحة كورونا

وكالات

وزارة الموارد البشرية الإماراتية تقرر تعليق إصدار جميع تصاريح العمل ابتداء من 19 مارس في إطار تعزيز إجراءات مواجهة فيروس كورونا

أوقفت وزارة الموارد البشرية الإماراتية، إصدار كافة تصاريح العمل، ابتداءً من غدًا الخميس، حتى أشعار آخر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الوزارة، إن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات التي تتبعها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من قرغيزستان، صربيا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، روسيا، أوكرانيا، بنجلاديش وشخصين من كل من بريطانيا وإسبانيا.