ألمانيا تدعو مواطنيها إلى التضامن والانضباط في مواجهة أزمة كورونا

برلين - (د ب أ)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى التحلي بالتضامن والانضباط في مكافحة أزمة فيروس كورونا.

وقالت ميركل مساء اليوم الأربعاء في خطاب متلفز عن الأزمة:"هذا واجب تاريخي" مؤكدة أن الأزمة لا يمكن التغلب عليها إلا بالمشاركة، مشيرة إلى الخطورة الكبيرة للموقف بقولها إن هذا الأمر يتوقف " على كل فرد، بدون استثناء، وبالتالي علينا جميعا".

وشددت ميركل على الحاجة الماسة إلى تقليل اللقاءات الاجتماعية إلى الحد الأدنى للحد من انتشار الفيروس.

ورأت أن هذا الموقف يتطلب قدرا كبيرا من الانضباط لدى كل واحد، وقالت في الخطاب الذي تم نشر نصه في وقت سابق إن الموقف " خطير، ومفتوح وهذا يعني أنه سيتوقف على مدى انضباط كل واحد وكل واحدة في اتباع وتنفيذ القواعد".

ولم تعلن المستشارة عن تدابير إضافية أو تدابير أكثر تشددا كفرض حظر عام للتجول، لكنها قالت:" التزموا بالقواعد، ونحن كحكومة سنقوم دائما بإعادة مراجعة ما يمكن تصحيحه وما قد يكون ضروريا بشكل أو بآخر".

وتابعت ميركل بالقول إن الحكومة ستظل قادرة على التعلم في ظل الموقف المتحرك " لتكون قادرة في كل الأوقات على إعادة التفكير والرد بأدوات مختلفة".

تجدر الإشارة إلى ان هذه هي أول مرة تلقي فيها ميركل خطابا تلفزيونيا مباشرا إلى شعبها خلال فترة حكمها على مدار 15 عاما، باستثناء الخطابات التي تلقيها بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وتعهدت المستشارة بتقديم دعم شامل للشركات والعاملين في أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل :" نستطيع، وسوف نقوم بكل ما يلزم من أجل مساعدة شركاتنا وعاملينا خلال هذا الاختبار الصعب".

وكانت توقعات الكثير من رجال الأعمال والشركات المتوسطة في الفترة الأخيرة تشير إلى أن ميركل ستعلن عن مثل هذه الضمانة.

وطالبت ميركل الشركات والعاملين بالاستعداد لمواجهة أسابيع صعبة في مكافحة انتشار الفيروس، وقالت إن الأمر " الآن صعب للغاية بالنسبة للاقتصاد وللشركات الكبيرة تماما كما هو الحال مع الشركات الصغيرة وللمحلات والمطاعم والعاملين المستقلين، وستكون الأسابيع المقبلة أكثر صعوبة".

وأكدت ميركل:" الحكومة تفعل ما بوسعها للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية (الناجمة عن الأزمة) ولاسيما فيما يتعلق بحماية الوظائف".

وحاولت ميركل تبديد المخاوف والقلق من نقص الإمدادات، وقالت إن بمقدور الجميع " أن يثقوا في أن إمدادات المواد الغذائية مؤمنة في أي وقت، وإذا ظهرت رفوف خالية ليوم، فإنه سيتم ملؤها". وحذرت المستشارة من التكالب على الشراء بدون داع، وأضافت أن " الاحتفاظ باحتياط أمر منطقي، وهذا ما كان يحدث دائما، ولكن باعتدال، أما هستيريا التسوق وكأنه لن يكون هناك شيء مرة أخرى، فهو أمر عبثي وهو في النهاية أمر خال تماما من روح التضامن".