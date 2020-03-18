أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

الكثير من الإيطاليين يتجاهلون قواعد الإغلاق

09:02 م الأربعاء 18 مارس 2020
الكثير من الإيطاليين يتجاهلون قواعد الإغلاق

تفشي فيروس كورونا في إيطاليا

روما (دب أ)

تدرس السلطات الإيطالية تشديد إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في اعقاب ما أظهرته بيانات الهواتف المحمولة من أن الكثير من الناس لا يزالون يخرجون ويتجولون.

وقال جوليو جاليرا، مفوض الصحة في منطقة لومباردي لتليفزيون (راي) الحكومي اليوم الأربعاء إنه في لومباردي، أكثر الأقاليم تضررا بالوباء "40 بالمئة من الناس مستمرون في التحرك في كل مكان".

وأضاف جاليرا أن شركات تشغيل الهواتف المحمولة زودتهم بتلك الأرقام ، داحضا مخاوف تتعلق بالخصوصية في الوقت الذي يصر فيه عدم الاعلان عن مصدر البيانات.

وأوضح انه "لا يوجد أحد يراقب (الناس) على غرار نموذج الأخ الأكبر".

وعلى صعيد آخر، قال وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سبادافورا لقناة راي " إن الحكومة يجب أن تنظر في فرض المزيد من الإجراءات مثل حظر التريض، بسبب أن الكثير جدا من الناس يستخفون بشكل مطلق بالخطر".

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن الشرطة أوقفت أكثر من مليون شخص خلال الفترة من 11 إلى 17 مارس الجاري ووجهت اتهامات ضد ما يقرب 45 ألف شخص لمخالفتهم القواعد.

فيروس كورونا إيطاليا

الخبر التالى:

مقتل قيادي بالمعارضة السورية ونجاة آخر من الإختطاف بإدلب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات اليوم