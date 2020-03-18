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الجزائر تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 67

11:40 ص الأربعاء 18 مارس 2020
الجزائر تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 67

فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر صباح الأربعاء تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد.

وبحسب ما أوردته الإذاعة الحكومية، ارتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 67 حالة، توفيت منها خمس حالات.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال أمس إن الوضع تحت السيطرة في المرحلة الراهنة، وأضاف: "نحن في المستوى الثاني، والأمر لا يجب أن يثير الذعر، لأننا متحكمون في الوضع بسبب الاحترازات التي قمنا بها من منتصف فبراير الماضي".

فيروس كورونا الجزائر

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