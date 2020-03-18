أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 147 حالة

09:04 ص الأربعاء 18 مارس 2020
الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 147 حالة

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اله

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالة.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات بلغت 3 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي يبلغ من العمر 34 عاما والذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

الهند فيروس كورونا حالات وفاة الجيش الهندي

الخبر التالى:

وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من (كورونا) إلى 12 حالة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين رسميا