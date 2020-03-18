الأرجنتين تنشئ 8 مستشفيات طوارئ لمصابي كورونا

بوينس آيرس - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن إنشاء ثمانية مستشفيات طوارئ نموذجية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فرنانديز قوله إن أولوية الحكومة تتمثل في تعزيز نظام الصحة العامة لرعاية جميع الأرجنتينيين.

يشار إلى أن الأرجنتين سجلت 14 أمس الثلاثاء حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 79 شخصا.