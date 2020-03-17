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أوروبا تغلق حدودها الخارجية 30 يوما لمنع انتشار كورونا

09:58 م الثلاثاء 17 مارس 2020
أوروبا تغلق حدودها الخارجية 30 يوما لمنع انتشار كورونا

أوروبا تغلق حدودها الخارجية

وكالات:

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على إغلاق الحدود الخارجية لأوروبا لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد لكنهم اتفقوا على إقامة مسارات سريعة عند حدود بلادهم لمواصلة حركة السلع.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي، نقلته رويترز، إن مسألة تطبيق إغلاق الحدود أمام المواطنين القادمين من دول أخرى تعود إلى الدول الأوروبية.

وأضافت "العدو هو الفيروس وعلينا الآن أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا.. نحن مستعدون لعمل كل ما هو مطلوب. لن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع".

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