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إصابة موظفين اثنين في الإدارة الأمريكية بفيروس كورونا

07:51 م الثلاثاء 17 مارس 2020
إصابة موظفين اثنين في الإدارة الأمريكية بفيروس كورونا

فيروس كورونا

وكالات

ذكرت وكالة "رويترز" مساء اليوم الثلاثاء، أن اثنين من موظفي الإدارة الأمريكية، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) حسبما جاءت نتائج الفحوصات التي أجروها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن سلبية الفحوصات التي خضع لها للكشف عن فيروس كورونا المتحور، في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، في البيت الأبيض.

فيروس كورونا دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية

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