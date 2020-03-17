الكويت: ارتفاع الاصابات بـ كورونا إلى 130 حالة

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 130 حالة بعد تسجيل سبع إصابات جديدة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إن أربع حالات من المصابين في العناية المركزة، منهم حالة واحدة خطرة.

وأوضح المتحدث أن الحالات السبعة الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن مجموع الحالات التي تم شفاؤها 12 حالة. وأكد أن 564 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي، لافتا إلى إجراء 11091 مسحة مخبرية.

وأعلنت الكويت إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان فقط تفاديا لانتشار فيروس كورونا في الكويت.

وأعلن وزير الإعلام الكويتي إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع مناطق دولة الكويت حتى إشعار آخر وفي حال عدم الالتزام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وأعلنت وزارة الداخلية، الخميس الماضي، إيقاف النقل الجماعي؛ بناء على توصية السلطات الصحية وحتى إشعار آخر.