أرمينيا تعلن عن حالة طوارئ لمدة 30 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا

يريفان- (د ب ا):

أعلنت أرمينيا حالة طوارئ لمدة 30 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، كما فرضت قواعد على الحدود تشمل فرض الحظر على خروج المواطنين من البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير العدل رستم باداسيان القول في اجتماع حكومي طارئ إن المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية سوف تبقى مغلقة طوال هذه الفترة.

وكتب نائب رئيس الوزراء تيجران افينيان على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه تم حظر تجمع أكثر من 20 شخصا ابتداء من اليوم الثلاثاء، ويشمل ذلك التجمعات في الحفلات والمسارح والمعارض والفعاليات الأخرى مثل حفلات الزفاف و أعياد الميلاد والجنازات.

وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 52 حالة.