وسائل إعلام عراقية: سقوط صاروخين على معسكر يضم قوات أجنبية جنوب بغداد

بغداد- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخين على معسكر بسماية الذي يضم قوات أجنبية جنوب بغداد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق دعت يوم السبت الماضي إلى تطبيق قرار مجلس النواب العراقي القاضي بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي مما أسفر عن إصابة اثنين من منتسبي قوات الدفاع الجوي العراقية.