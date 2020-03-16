ألمانيا تعلن عن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

وكالات

دعا المسؤولون الألمان، اليوم الاثنين، المواطنين للبقاء في منازلهم فيما أعلنت الحكومة مجموعة إجراءات غير مسبوقة لتقييد الحياة العامة لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المواطنيين إلى إلغاء الإجازات داخل البلاد وخارجها، فيما طلب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير منهم "البقاء في المنازل".

وحظرت الحكومة التجمعات في الكنائس والمساجد والكنس، وأمرت بإغلاق المتاجر غير الضرورية إضافة إلى ملاعب الأطفال.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي اليوم، عقدته في برلين، إنه بموجب الإجراءات الجديدة "يجب عدم القيام بأي رحلات بهدف الاجازة داخل البلاد او خارجها".

وأضافت "لم يسبق أن فرضت اجراءات مثل هذه في بلادنا من قبل. إنها اجراءات واسعة، ولكنها ضرورية في الوقت الحاضر".

من ناحيته دعا شتاينماير في رسالة مسجلة تم نشرها عبر صفحته الإلكترونية الألمان، إلى "العمل معا لضمان انتشار الفيروس بأبطأ وتيرة ممكنة".

وقال "إبقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر! وتفهموا جميع الاجراءات المقيدة".

وتابع الرئيس "إنها لحظات استثنائية"، مضيفاً "كثر منكم قلقون، ولذلك أولاً سوف نهزم الفيروس. ولذلك أطلب منكم: كونوا عاقلين! كونوا متضامنين!".

وأعادت ألمانيا فرض قيود على حدودها مع النمسا وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورج والدنمارك ورفضت دخول السيارات بدون سبب ضروري.

وتقدر قيمة خطة المساعدات الاقتصادية بـ550 مليار يورو على الأقل أي ما يوازي 614 مليار دولار مبدئيا، وتعد الأكبر في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.