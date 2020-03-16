الخرطوم وباريس يبحثان ترتيبات اجتماع "أصدقاء السودان"

السودان - (أ ش أ)

بحثت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية إلهام إبراهيم محمد، مع إيمانويل بيلتمان سفيرة فرنسا لدى السودان، الترتيبات الجارية في باريس لاستضافة الاجتماع المرتقب لأصدقاء السودان، المتوقع عقده في ابريل المقبل والنتائج المتوقعة منه.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الاثنين، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم فرنسا للسودان في مختلف المجالات خاصة الزراعة والثروة الحيوانية وتحسين قطاع الصمغ العربي والقطاع الإنساني ورعاية المرأة والشباب.

كما بحث الجانبان إمكانية دعم القطاع الخاص في السودان عبر المشاريع الاستثمارية أو عبر توفير الدعم الفني.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان أعلنت تأجيل المؤتمر، والورش القطاعية، إلى موعد يتم تحديده لاحقا.

وكان مقررا انعقاد المؤتمر السوداني خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري، لمناقشة وتحديد موقف من إدارة الاقتصاد السوداني وتوجهاته.