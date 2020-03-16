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الصين تجلي 125 مواطنا عن بؤر انتشار كورونا في إيطاليا

04:08 م الإثنين 16 مارس 2020
الصين تجلي 125 مواطنا عن بؤر انتشار كورونا في إيطاليا

أرشيفية

وكالات:

أجلت الحكومة الصينية 125 مواطنا عن بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال إيطاليا بطائرة خاصة.

وذكر تلفزيون "CCTV" الرسمي الصيني اليوم الاثنين، أن الطائرة وصلت إلى مدينة ميلانو شمال إيطاليا حيث تم إجلاء 125 مواطنا بينهم طلاب من منطقة لومبارديا، التي تعتبر الأكثر تضررا في البلاد، وتوجهت إلى مدينة وينتشو في إقليم تشجيانغ الصيني، وأن "الإدارات المعنية أجرت الفحوص الطبية على كل المسافرين".

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع كبير بوتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم، خاصة إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية، تفشيا متسارعا له.

وسجلت في إيطاليا حتى ظهر الاثنين، 24747 إصابة بكورونا، بينها 1809 حالة وفاة، ما يمثل أكبر نسبة للمتوفين جراء المرض في العالم.

فيروس كورونا الصين الحكومة الصينية

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