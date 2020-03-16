موسكو: تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
03:43 م الإثنين 16 مارس 2020
موسكو - أ ش أ
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، في نبأ عاجل لها.
كان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أعلن أن 10% من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا قد تعافوا وغادروا المستشفيات، مشيرا إلى أنه لا توجد حالات خطيرة بين المصابين الباقين.
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