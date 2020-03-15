إسبانيا تسجل حوالي 100 حالة وفاة أخرى بكورونا خلال 24 ساعة

مدريد - (د ب أ):

سجلت إسبانيا نحو 100 حالة وفاة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات 288 شخصا، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض في نفس الفترة بمقدار ألفي حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد إن حالات الإصابة المؤكدة حاليا بالبلاد بلغت 7753 حالة. وتتضرر العاصمة مدريد بوجه خاص بالفيروس المميت، مسجلة حالات وفيات أكثر من أي منطقة أخرى، وهي 213 حالة.

وجاءت حالات الوفاة التي تضاعفت تقريبا بعدما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حالة طوارئ واسعة النطاق من شأنها أن تحد من حركة المواطنين، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وتسبب اشتداد تفشي كورونا بإسبانيا في جعل البلاد ثاني أكبر دولة متضررة بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.