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مطارات دبي تنفي تعليق جميع الرحلات

02:45 م الأحد 15 مارس 2020
مطارات دبي تنفي تعليق جميع الرحلات

مطار دبي الدولي

دبي- (د ب أ):

أكدت مؤسسة مطارات دبي أن لا صحة للشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعليق جميع الرحلات من وإلى الإمارات، مشيرة إلى أن مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال يواصلان استقبال المسافرين من عدد من البلدان.

وقالت المؤسسة ، على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الاحد، إن تعليق الرحلات يشمل 10 بلدان هي البحرين والعراق وإيران وإيطاليا، باستثناء روما ، والسعودية والكويت ولبنان ، والصين باستثناء بكين وسوريا وتركيا.

دبي الإمارات مطار دبي الدولي

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