السعودية تُعلن تعافي ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا بالمملكة

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تعافي ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) في المملكة، وهي لمواطن سعودي.

وقال الوزارة في بيان لها "إنه تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، وأنه يتمتع حاليًّا بصحة جيدة، وخرج من مستشفى القطيف المركزي (شرق) المملكة".

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم عن رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد إلى 103 حالات، بينما انتشر الفيروس في 138 دولة،وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

كما أعلنت وزارة الرياضة السعودية في وقت سابق اليوم تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر, لمنع انتشار الوباء.

وقررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدا الأحد ضمن جهودها للسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن الأسبوعين يعتبران" إجازة رسمية استثنائية للمواطنين( اللسعوديين) والمقيمين( الاجانب) الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات" .

ووجهت وزارة الداخلية السعودية بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، ضمن الجهود للسيطرة على الفيروس،اعتبارًا من 13 مارس 2020.