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الصين: تسجيل 11 إصابة اضافية و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

05:11 ص السبت 14 مارس 2020
الصين: تسجيل 11 إصابة اضافية و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 11 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة، بالإضافة إلى وفاة 13 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج، أنه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 80 ألفا و 824 شخصًا وعدد الوفيات إلى 3 ألاف و189 حالة حتى يوم أمس الجمعة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية، أن 1430 مريضا غادروا المستشفيات حتى مساء أمس بعد تماثلهم للشفاء ليرتفع بذلك عدد المتعافين من المرض إلى 65 ألفا و541 شخصا.

فيروس كورونا الصين حالات وفاة

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