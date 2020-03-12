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رئيس الوزراء الكندي يعزل نفسه وزوجته تخضع لفحص كورونا

07:04 م الخميس 12 مارس 2020
رئيس الوزراء الكندي يعزل نفسه وزوجته تخضع لفحص كورونا

جاستن ترودو

وكالات

وُضع رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، إلى العزل الصحي، بينما تخضع زوجته للفحص من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما أوضحت شبكة "العربية".

حيث قرر ترودو، عزل نفسه ذاتيا بعد ظهور أعراض كورونا على زوجته، وقرر رئيس الوزراء الكندي، مباشرة العمل من منزله كإجراء وقائي.

وأعلنت الحكومة الكندية، أمس الأربعاء، تخصيص مليار دولار، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بالفيروس الجديد.

ويتضمن المبلغ "200 مليون دولار للمستلزمات الطبية مثل الكمامات الجراحية و275 مليون دولار للأبحاث وتطوير اللقاحات والتجارب السريرية".

جاستن ترودو فيروس كورونا كندا الحكومة الكندية

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