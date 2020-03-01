تايلاند تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا

بانكوك- (د ب أ):

أعلنت تايلاند، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال سواناتشاي واتاناينجتشارونتشاي، مدير عام إدارة السيطرة على الأمراض في تايلاند، للصحفيين بأن حالة الوفاة هي لرجل عمره 35 عاما، تم نقله إلى المستشفى في البداية على أنه مريض بالملاريا تم أظهرت الفحوص فيما بعد إصابته بالكورونا. وتوفي الرجل بعد إصابته بخلل في عمل عدة أعضاء في جسده.

وأفاد سواناتشاي بأن المسؤولين ما زالوا يحققون في مدى ضلوع فيروس كورونا في وفاة الرجل، حيث كانت الفحوص قد أظهرت تعافيه فيما بعد من الفيروس ولكن دون الشفاء من الأضرار الصحية التي لحقت به.

وانتشر فيروس كورونا المستجد في دول كثيرة حول العالم وقتل أكثر من 2900 شخص في جميع أنحاء العالم منذ تفشيه في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في ديسمبر الماضي.