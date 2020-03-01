الصحة العراقية تجدد الدعوة إلى منع التجمهر بسبب كورونا

بغداد - (د ب أ):

دعت وزارة الصحة العراقية المواطنين إلى تجنب التجمع والتجمهر لأي سبب كان.

وقالت في بيان، الليلة الماضية، :"تدعو الوزارة كافة أبناء الشعب العراقي إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمع والتجمهر لأي سبب كان، ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها حماية للجميع من خطر تفشي مرض فيروس كورونا، خصوصا بعد تسجيل عدد من الحالات في بغداد والمحافظات".

وأهابت الوزارة بالجميع "أن يكونوا على قدر المسؤولية التاريخية والوطنية وإجراء اللازم لحماية عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم".

يأتي التحذير بينما تستعد ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الأحد، لمليونية كانت قد دعت إليها سابقا تنسيقيات التظاهر من أجل التأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم ورفضهم لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.