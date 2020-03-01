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وزير الدفاع التركي يتفقد قوات بلاده على الحدود السورية

09:15 ص الأحد 01 مارس 2020
وزير الدفاع التركي يتفقد قوات بلاده على الحدود السورية

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

أنقرة - (د ب أ):

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة عسكريون رفيعو المستوى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد القوات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائدا القوات البرية أوميت دوندار والجوية حسن كوجوك أقيوز، رافقا أكار في جولته التفقدية.

وبعدها انتقل أكار وقادة الجيش إلى مقر القيادة التكتيكية في الجيش الثاني المسؤول عن إدارة العمليات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس تحييد أكثر من ألفين و100 عنصر من "النظام" السوري في العمليات المستمرة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

يأتي ذلك ردا على مقتل 36 جنديا تركيا وإصابة العشرات إثر هجوم شنته قوات الحكومة السورية الخميس الماضي على مواقعهم بمحافظة إدلب.

الحدود السورية خلوصي أكار القوات التركية

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