استراليا تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

كانبرا - (د ب أ):

سجلت أستراليا اليوم الأحد أول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل تم إجلاؤه من سفينة سياحية كانت رهن الحجر الصحي، حسبما أكدت السلطات الصحية.

وقال أندرو روبرتسون كبير مسؤولي الصحة بولاية أستراليا الغربية للصحفيين إن الرجل البالغ من العمر 78 عاما من بيرث، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، توفى صباح اليوم الأحد.

وكان الرجل وزوجته من بين أكثر من 160 شخصا تم إجلاؤهم إلى أستراليا من السفينة السياحية "دياموند برينسيس" التي كانت رهن الحجر الصحي قبالة سواحل اليابان.

وأثبتت التحاليل المخبرية إصابة الاثنين بمرض كوفيد 19 بعد عودتهما إلى استراليا وقضاء فترة في الحجر الصحي استمرت أسبوعين في داروين.