أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز عزاء مبارك تعليق العمرة فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

استراليا تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

06:38 ص الأحد 01 مارس 2020
استراليا تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

استراليا تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كو

كانبرا - (د ب أ):

سجلت أستراليا اليوم الأحد أول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل تم إجلاؤه من سفينة سياحية كانت رهن الحجر الصحي، حسبما أكدت السلطات الصحية.

وقال أندرو روبرتسون كبير مسؤولي الصحة بولاية أستراليا الغربية للصحفيين إن الرجل البالغ من العمر 78 عاما من بيرث، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، توفى صباح اليوم الأحد.

وكان الرجل وزوجته من بين أكثر من 160 شخصا تم إجلاؤهم إلى أستراليا من السفينة السياحية "دياموند برينسيس" التي كانت رهن الحجر الصحي قبالة سواحل اليابان.

وأثبتت التحاليل المخبرية إصابة الاثنين بمرض كوفيد 19 بعد عودتهما إلى استراليا وقضاء فترة في الحجر الصحي استمرت أسبوعين في داروين.

استراليا فيروس كورونا الحجر الصحي حالات وفاة

الخبر التالى:

الأجهزة الصحية السورية تنفي ظهور إصابات بفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان