ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 43 شخصًا

سنغافورة - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الحالات المؤكد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في سنغافورة إلى 43 شخصًا، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، إنها ستعمل من أجل تحديد هوية أي شخص تعامل عن قرب مع هؤلاء المصابيين.

وأضافت الوزارة أن الحالات الثلاثة المؤكد إصابتها حديثًا ليس لديهم ما وصفته بـ "سجل سفر مؤخرًا إلى الصين".

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).