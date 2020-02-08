روسيا وتركيا يستأنفان المباحثات حول إدلب الأسبوع المقبل

وكالات:

عقد الجانبان التركي والروسي محادثات في أنقرة تناولا فيها الوضع في محافظة إدلب السورية، وخطوات دفع العملية السياسية في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وبحسب ناطق باسم الخارجية التركية، اليوم السبت، استضافت أنقرة المحادثات التي استمرت لثلاث ساعات بين الوفود الوزارية التي قادها نائبا وزاتي الخارجية بروسيا وتركيا، سيرجي فيرشينين وسادات أونال، بمشاركة المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف. كما ضمت الوفود ممثلين من وزارات الخارجية والجيش والاستخبارات من كلا البلدين".

وتابع المتحدث أن "المفاوضات ركزت على الوضع في إدلب والخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية في سوريا، وتقر مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل".