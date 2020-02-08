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روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى الصين لمواجهة "كورونا"

07:35 م السبت 08 فبراير 2020
روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى الصين لمواجهة "كورونا"

اعتماد عقار لعلاج فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

أرسلت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى الصين، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" هناك.

وأشار مصدر بوزارة الطوارئ الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن طائرة من طراز "إيل-76" أقلعت من مطار "جوكوفسكي" في ضواحي موسكو بعد ظهر اليوم موضحا أن الشحنة التي تحملها تضم أدوية ومعدات وقاية شخصية.

وكانت وزارة الطوارئ أفادت سابقا بأنها بدأت، بتوجيهات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في جمع شحنة إنسانية من أجل إرسالها إلى الصين، على أن يتم جمع شحنة بحجم 183 م، خلال يومي 6 و7 فبراير، في ثلاث مقاطعات روسية، هي موسكو وتفير وفورونيج.

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فيروس كورونا موسكو الصين مطار جوكوفسكي وزارة الطوارئ الروسية

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