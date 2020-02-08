فرنسا تغلق مدرستين بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية، إغلاق مدرستين قرب منتجع تزلج بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتتسارع وتيرة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المُتفشّي منذ شهرين؛ ففي غضون 24 ساعة وصل الوباء الفيروسي القاتل إلى كوريا الشمالية لتُصبح بذلك الدولة الـ29 التي تُسجل إصابات بالفيروس، وارتفع عدد الحالات المُصابة في الإمارات إلى 7، وتم تسجيل أول حالتي وفاة لأمريكي وياباني على الأراضي الصينية، وتعافى أكبر مُريض صيني، فيما فتحت السلطات الصينية تحقيقًا في وفاة أول طبيب حذّر من كورونا.

حصد الفيروس الذي يُعتقد أنه ظهر أواخر ديسمبر في سوق لبيع المأكولات البحرية والحيوانات البرية في ووهان، وسط الصين، أرواح 722 شخصًا في أنحاء الصين- معظمهم في مقاطعة هوبي التي سجّلت وحدها حتى الآن 699 حالة- بزيادة قدرها 86 حالة وفاة خلال يومين، وأصاب أكثر من 34 ألفًا على مستوى البلاد.

وعالميًا، أصاب أكثر من 320 شخصًا في نحو 29 دولة أخرى في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وسجّل حالتي وفاة خارج بر الصين الرئيسي؛ أولهما لرجل صيني في الفلبين، والثانية لشاب يبلغ من العمر 39 عامًا في هونج كونج.