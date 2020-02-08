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الصين تفتتح ثاني مستشفى لاستقبال مصابي "كورونا" في وقت قياسي

02:54 م السبت 08 فبراير 2020
الصين تفتتح ثاني مستشفى لاستقبال مصابي "كورونا" في وقت قياسي

الصين تفتتح ثاني مستشفى لاستقبال مصابي "كورونا" في

القاهرة- (وكالات):

بدأ المستشفى التخصصي الثاني لعلاج فيروس "كورونا" "ليشانشان" والذي تم بناؤه في مدة قصيرة جدا في مدينة ووهان الصينية بالعمل اليوم السبت، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

ووصلت المجموعة الأولى من العاملين الطبيين إلى المستشفى، وبدأوا بالاستعداد لاستقبال المرضى الذين ثبتت عليهم أعراض المرض.

ومستشفى "ليشانشان"، هو مستشفى مؤقت مخصص لعلاج مرضى فيروس "كورونا" ويقع بمدينة "ووهان" في مقاطعة هوبي بوسط الصين، والتي تعتبر مركز انتشار الفيروس القاتل.

ويقع المستشفى على بعد 25 ميلا من مستشفى "هوشانشان" والذي تم الانتهاء من بنائه في 10 أيام فقط لمكافحة "كورونا"، ويتسع لـ1600 سرير.

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