أكثر الكلمات إنتشاراً

لينين الرملي عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

إيران: ترامب غير جدير بالثقة ولن نتفاوض حتى نطمئن

12:20 م السبت 08 فبراير 2020
إيران: ترامب غير جدير بالثقة ولن نتفاوض حتى نطمئن

محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني

القاهرة- (وكالات):

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إنه يمكن لطهران التفاوض مع الولايات المتحدة في إطار (5+1) بعد رفع العقوبات عنها، منوها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير جدير بالثقة، حسب ما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

ووصف واعظي الرئيس الأمريكي بـ "غير جدير بالثقة"، لذلك ينبغي لطهران أن تطمئن أولا قبل الجلوس على طاولة المفاوضات.

ولفت واعظي إلى أن الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد أفضل من العام السابق.

إلى ذلك نقلت وكالة تسنيم عن واعظي قوله: "لقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية 12 شرطا مسبقا للتفاوض ولم نقبلها، لكنهم اليوم يتوسلون للتفاوض دون شروط مسبقة، ولا نقبلها".

ونوه واعظي بأن أمريكا تريد وضع العراقيل أمام علاقات إيران بالدول الأخرى، وهناك 400 شخص في وزارة الخزانة الأمريكية يعملون ضد إيران، لكي لا تكون لها علاقات اقتصادية ومصرفية مع دول أخرى.

وأضاف: "فُرضت على مدى الأشهر السبعة الماضية جميع أنواع العقوبات ، لكنها لم تؤثر على السوق".

محمود واعظي الرئيس الإيراني الولايات المتحدة ترامب

الخبر التالى:

الكويت تناشد مواطنيها تأجيل السفر إلى سنغافورة بسبب كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم السبت 8 فبراير 2020