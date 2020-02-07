روسيا : طائرة ركاب كادت تتعرض للنيران أثناء غارات إسرائيلية على سوريا

موسكو- (د ب ا):

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة تقل 172 راكباً كانت تستعد للهبوط في مطار دمشق كادت تتعرض لنيران الدفاع الجوي السوري خلال قيامه بصد الهجوم الإسرائيلي بالقرب من دمشق، وتم اخراج الطائرة من منطقة الخطر إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.

وجاء في البيان الصادر اليوم الجمعة : "أنه بعد الساعة الثانية من صباح يوم الخميس شنت أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-16 دون دخول المجال الجوي السوري هجومًا مفاجئًا بثمانية صواريخ "جو – أرض" في ضواحي دمشق.

وأضافت الوزارة أنه أثناء صد غارة جوية قامت بها القوات الجوية الإسرائيلية، استخدمت القوات الحكومية السورية بنشاط أنظمة الدفاع الجوي،بحسب وكالة سبوتنيك.

في الوقت نفسه، كما أظهر تحليل بيانات نظام التحكم الموضوعي للوضع الجوي، في وقت هجوم الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على ضواحي دمشق، كانت طائرة ركاب من طراز Airbus-320 على متنها 172 راكباً تستعد للهبوط في مطار دمشق الدولي.

وقال البيان "بفضل عمليات لمراقبي مطار دمشق والتشغيل الفعال لنظام مراقبة الحركة الجوية الآلي، تمكنا من إخراج طائرة الركاب ايرباص - 320 من منطقة نيران الدفاع الجوي السوري والهبوط بأمان في أقرب مطار بديل - في قاعدة حميميم الجوية الروسية".

وكانت الطائرة قادمة من طهران إلى دمشق ، ولكن لم يتم الكشف عن الجهة التابعة لها.

من جهة اخرى ، قال المتحدث باسم الوزارة " االعمليات الجوية العسكرية الجوية الاسرائيلية التي تستخدم طائرتت ركاب كغطاء او كحائط صد لمنظومة الصواريخ السورية اصبح سمة من لسلاح الجو الإسرائيلي ".

كانت روسيا قد اتهمت اسرائيل بان طائرات سلاحها الجوي تخفت وراء طائرة استطلاع روسية من طراز أيل -20 خلال هجوم في سورية مما تسبب لتعرضها لنيران سورية وسقوطها ومقتل 15 عسكريا كانوا على متنها في سبتمبر عام 2018.