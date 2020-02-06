وصول طائرة خاصة استأجرتها كندا إلى الصين لإعادة 211 من مواطنيها

أوتاوا - (أ ش أ)

وصلت طائرة خاصة استأجرتها الحكومة الكندية إلى مدينة (ووهان) بالصين لإعادة الكنديين الراغبين في مغادرة المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

ومن المتوقع أن يستقل 211 كنديا الرحلة اليوم /الخميس/ بعد تأخير لمدة يوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية في هانوي بالفلبين، حيث كانت الطائرة تستعد للتوجه إلى ووهان.

ويجب أن يخضع الركاب لمراحل متعددة من الفحص من قبل السلطات الصينية والكندية قبل الصعود للطائرة . ولن يُسمح لأي شخص يظهر أي أعراض للمرض بالصعود إلى الطائرة.

وأكدت السلطات الكندية أن مسؤولي الدفاع الوطني والصحة العامة سيتواجدون على متن الطائرة وسيتخذون خطوات لعزل أي شخص يُصاب بالمرض أثناء الرحلة.

وصرح وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين بأنه سيتم السماح لـ "بضع عشرات" من الكنديين غير القادرين على ركوب الطائرة، بركوب طائرة أمريكية في ووهان ستغادر بعد ساعات قليلة من مغادرة الرحلة الكندية.